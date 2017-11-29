İranlıların Rus sunucu endişesi!

1 Aralık'ta Gary Lineker ve Maria Komandnaya ile birlikte sunacağı Dünya Kupası çekimleri İranlıları endişe içinde bıraktı.

Güncellenme 29 Kasım 2017 13:55

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası grup çekimlerini 1 Aralık'ta eski futbolcu Gary Lineker, Rus gazeteci Maria Komandnaya ile birlikte sunacağı öğrenildi.

Rus sunucuya dekolte uyarısı yapıldı

Kura çekimi yaklaşırken İranlı futbolseverlerin endişesi her geçen gün artıyor. Taraftarlar, Rus sunucu Komandnaya'nın törende dekolte giyinmesi durumunda İran'daki sert kurallar nedeniyle kura çekimi yayınının kesintiye uğrayabileceğinden korkuyor.

Kura çekimi İran'ın devlet televizyonu IRIB'de yayınlanacak. İran'daki yayın kurallarına göre kadınların kapalı giysilerle çıkmasına izin veriliyor ve kıyafetler istenen kapalılıkta olmaması halinde de yayın derhal kesiliyor.

İranlılar'dan Maria Komandnaya'ya rica

İranlı futbolseverler de kura çekimini bu nedenle izleyememekten korkuyor. İranlı futbolseverlerin sosyal medya üzerinden Maria Komandnaya'ya çok seksi giyinmemesini rica ettikleri belirtildi.

Almanya'da yapılan 2006 Dünya Kupası kura çekimleri Alman model Heidi Klum'un kıyafeti, dört yıl önce de Brezilya'daki Dünya Kupası kuraları ise samba dansçıları nedeniyle İran'da dakikalarca kesintiye uğramıştı. 1 Aralık'daki kura çekimini milyonlarca İranlı'nın izlemesi bekleniyor.