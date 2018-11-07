İran'dan yaptırım sonrası ilk hamle!

İran, ABD'nin yaptırımları sonrası İran Air'in eskiyen uçaklarını yenilemek için üretici ülke arıyor. Peki İran için hangi ülkeler uçak üretebilir?

Güncellenme 07 Kasım 2018 16:27

ABD yaptırımlarından dolayı zor günler geçiren İran’ın havayolu şirketi İran Air, filosunu yenilemek için Avrupalı olmayan üretici arıyor.

Siparişler iptal olabilir

2016’da Fransız uçak üreticisi Airbus firmasından 27 milyar dolarlık 118 uçak sipariş veren ülke, aynı sene ABD’li uçak üreticisi Boeing’den de 16,6 milyar dolara 80 uçak sipariş etmişti. Fakat ABD yaptırımları sonrası bu siparişlerin iptal olma durumu İran’ı harekete geçirdi.

İran Air’in filosunda 35 uçak var

Geçen sene Fransa-İtalya ortaklığındaki Turboprop uçak üreticisi ATR'den de 20 uçak isteyen İran, ihtiyacını kapatabilmek için gözünü diğer ülkelere çevirdi. 1961 senesinde kurulan İran Air’in filosunda şuan 35 uçak var.

İran Air’den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Iran Air CEO'su Farzaneh Sharafbafi, "Bize ihtiyacımız olan uçakları tedarik edecek her şirketi memnuniyetle karşılarız" dedi.

Rusya’dan da uçak alabilir

Ticari uçak almak için yönünü Avrupa’ya dönen İran’ın alternatif olarak düşündüğü diğer bir ülke de Rusya.

“Diğer ülkelere de kapılarımız açık”

İranlı yetkililer, Rus yapımı Sukhoi 100 tipi uçaklar için de görüşme halinde olduklarını, Avrupalı olmayan diğer üreticilere de kapılarını açık olduğunu belirtti.

Rusya olası sipariş için çalışmalara başladı

Rus yetkililer ise bu kapsamda 100 civarında olası bir sipariş için imalatta kullanılan ABD parçalarını azaltmak için çalışma başlattı. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, 6 Ağustos'tan sonra İran'a ticari uçak satışı yapacak firmaların ağır cezalarla karşı karşıya gelebileceğini belirtmişti.