İran'dan kritik Türk jeti açıklaması!

İran Havacılık Kurumu, düşen Türk jetiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Heyet tüm ihtimalleri değerlendiriyor.

Güncellenme 16 Mart 2018 09:32

İran Havacılık Kurumu, Pazar günü içinde bulunan 11 kişiyle düşen özel Türk jeti hakkında açıklama yaptı. İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini araştırmak amacıyla kurumda bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı yapılacak

Türkiye'den temsilcilerin de bulunduğu toplantıda kazaya sebep olan ayrıntıları incelemek için eldeki bilgiler ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Resmi internet sitesinden açıklama yapıldı

Resmi internet sitesinden açılama yapan kurum, kokpitteki konuşmaların olduğu ses kaytılarına ulaşıldığını, uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutudaki ana bellek bilgilerine aldığı darbe sonucu şu ana kadar ulaşılmadığı belirtildi.

Uçak Kanada yapımı

Uçağın Kanada yapımı olduğu belirtilen açıklamada, üretici ülkenin de kazanın nedenin araştırılması sürecinde bulunacağı belirtildi.

Dün toprağa verildiler

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 11 kişi dün toprağa verildi. Pilot Melike Kuvvet ise memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.