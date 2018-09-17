İran'dan kritik İdlib açıklaması

İran, İdlib konusunun bölge halkına zarar vermeden çözülmesi gerektiğini açıkladı.

Güncellenme 17 Eylül 2018 14:23

İdlib konusunun Suriye halkına zarar vermeden çözülmesi gerektiğini söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye ve Rusya ile yapılan görüşmelerde bazı konuları gündeme getirdiklerini ifade etti.

Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız

Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen Kasımi, ülkesinin Esad rejimini İdlib'e düzenleyeceği olası bir operasyona katılmayacağını ifade etti.

Ülke teröristlerden temizlenmeli

İran’ın Suriye’de sadece danışmanlık desteği verdiğinin altını çizen Tahran sözcüsü, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve bu nedenle kısa süre içerisinde ülkenin "teröristlerden" temizlenmesini istediklerini ifade etti.

İnsani konular için girişimler var

Kasımi, "Şu an İdlib'de insani konular için girişimler var. Bunların başarıya ulaştığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İdlib muhaliflerin elindeki son şehir

İdlib, Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşın ardından muhaliflerin elinde kalan son büyük şehir olarak öne çıkıyor. Savaşın düğüm noktalarından biri olan kent, bir süredir Esad rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

İran’ın Suriye’de 100 bine yakın silahlı gücü var

İran'ın Suriye'de birçoğu paramiliter güçler olmak üzere 100 bine yakın silahlı gücü olduğu tahmin ediliyor.