İran'dan korkutan nükleer uyarı! 2 ay içinde...
İran, çıkarlarının korunamaması durumunda nükleer anlaşmadan çekileceğini ve iki ay içinde uranyum seviyesini artıracaklarını ilan etti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmada çıkarlarının korunmaması durumunda iki ay içinde uranyum seviyesini artıracaklarını söyledi.
Nükleer anlaşma kapsamında 2015’te; Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçilikleri uranyum üretimi durdurulmuştu. İran, faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıkladı.
İran, iptalin henüz erken olduğunu düşünüyor
İran devlet televizyonu, Tahran hükümetinin Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçiliklerini nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Tahran, anlaşmanın iptali için henüz erken olduğunu açıkladı.
İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programına getirilen kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörmüştü.
ABD, anlaşmadan çekilmişti
Washington yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.
Çıkarlar sağlanamazsa anlaşma da kalmayacak
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin, anlaşmanın devamı için kararlı adımlar atmasını isteyen Tahran yönetimi, çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmada kalmayacağını dile getiriyor.