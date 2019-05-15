İran'dan dünyayı endişeye sevk edecek hamle!

İran, Ulusal Güvenlik Konseyi kararı ile nükleer anlaşmanın bazı taahhütlerini resmi olarak askıya aldığını açıkladı.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 13:18

İran dünyayı ayağa kaldıracak bir karara imza attı. İran’ın resmi haber ajansı, ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi kararı ile nükleer anlaşmanın bazı taahhütlerini resmi olarak askıya aldığını duyurdu.

Ruhani geçen hafta duyurmuştu

İran, nükleer anlaşmanın bazı taahhütlerini resmen durdurduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan 300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı.

İran’ın çıkarlarını koruyacak adımlar atılacak

Ruhani, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımlar atmamaları durumunda sonraki aşamada, uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını ve Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını belirtmişti.

Ne yaşanmıştı?

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği ise ortak açıklama yaparak, İran'a nükleer anlaşmaya ilişkin sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmış ve her türlü "ültimatomu" reddetmişti. Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015 yılından beri uyguladığını belirterek, atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu. ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.