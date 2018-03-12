İran'dan açıklama! Tüm cenazelere ulaşıldı

İran'da düşen özel Türk jetinde hayatını kaybedenlerin tamamının cesedine ulaşıldı.

Güncellenme 12 Mart 2018 14:49

Başaran Holding'e ait İran'da düşen Türk uçağındaki 11 kişinin tamamının cesetlerine ulaşıldığı açıklandı.

11 cesedin tamamına ulaşıldı

İranlı yetkililer, daha önce 8 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtmişlerdi. Yapılan açıklamaya göre, uçakta bulunan 11 yolcudan tamamının cesetlerine ulaşıldığı ve olay yerine indirilen bir helikopterle bölgeden taşındıkları belirtildi.

TSK ve AFAD personeli bölgeye intikal etti

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir uçakla TSK ve AFAD personeli bölgeye sevk edildi.

3 ceset teşhis edilemedi

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, arama kurtarma ekibinin gece saat 03.00'te olay yerine intikal ettiğini, dağcılardan oluşan timin 8 cesedi teşhis ettiğini, diğer cenazelerin ise yanıtlardan ve parçalanmalardan dolayı teşhis edilemediğini söyledi.

Kara kutuya ulaşıldı

Düşen jetin kara kutusunun bulunduğunu belirten Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti. Kutunun yasal işlemlerin ardından ve İran savcılığının izniyle Türkiye'ye teslim edileceği vurgulandı.