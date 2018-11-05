İran'dan ABD'ye rest! "Yaptırımları kıracağız"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırımlarını tanımadıklarını ve petrol satmaya devam edeceklerini söyledi.

Güncellenme 05 Kasım 2018 09:43

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’nin yaptırımlarını tanımadığını, bu yaptırımları kıracağını ve petrol satmaya devam edeceklerini söyledi.

Ne yaşandı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilme kararı almasın sonrasında, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bu süreç sonrası 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos’ta devreye girmişti. ABD Hazine Bakanlığı’nın verdiği 180 günlük sürenin dolması sonrasında ikinci aşama yaptırımlar ise bugün saat 08.00'de resmen başladı.

Öte yandan ABD, bu yaptırımlardan etkilenen ülkelerden Türkiye’nin muaf tutulduğunu duyurdu.