İran'da yolcu uçağı düştü!

İran'da Tahran'dan havalanan bir yolcu uçağının İsfahan'da düştüğü belirlendi.

Güncellenme 18 Şubat 2018 12:43

İran merkezli Tasnim haber ajansının haberine göre, İran Aseman Havayolları'na ait içerisinde en az 60 kişinin yer aldığı yolcu uçağı başkent Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan'da civarında düştü. İlk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybetti.

Tahran'dan havalanan ve kalktıktan 50 dakika sonra radardan çıkan ART-72 tipi uçağın yerel saatle 8.45'te kaybolduğu ifade edildi.

İran haber ajanslarına göre, acil kurtarma ekipleri hava şartlarının kötü olması sebebi ile uçağın düştüğü bölgeye ulaşmakta zorluk çektiği iddia edildi.