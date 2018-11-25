İran'da şiddetli deprem! Türkiye'den de hissedildi

İran'ın Irak sınırında şiddetli deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde, can kaybı yaşanmazken panik kaynaklı yaralanmalar yaşandı.

Güncellenme 25 Kasım 2018 21:57

İran’ın Irak sınırına yakın Serpol Zehab Kermanşah bölgeleri arasında bugün saat 19.37'de Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 96 km derinliğinde meydana geldiği, İran ve Irak’tan başka Kuveyt ile Türkiye’nin de bazı bölgelerinde hissedildi.

Binalarda hasar oluştu

Hakkari’nin İran ve Irak’a sınır olan Şemdinli’nin yanı sıra Yüksekova, Çukurca ve Derecik ilçelerinde yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü. Alınan ilk bilgilere göre, bu bölgelerde yıkım olmadı. Depremin meydana geldiği merkezde ise can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yerel kaynakların paylaştığı görüntülerde, depremin bazı yerleşim yerlerinde binalarda hasar oluşturduğu görüldü.

Depremin derinliğin 7 km

İran-Irak sınırında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre deprem, Türkiye saati ile 19.37'te merkez üssü İran'ın Kermanşah vilayetinde 6,4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliğinin 7 km olduğu, 160 kilometre uzaktaki Irak'ın başkenti Bağdat'tan da hissedildiği belirtildi. Depremin şiddeti Hakkari’den de hissedildi.

Yaralanmalar panikten kaynaklı

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve şu ana kadar can kaybının olmadığını ama yaralılar olduğunu duyurdu. Yaralanmaların ise deprem sonrası yaşanan panikten kaynaklandığı açıklandı.

Elektrik kesintisi yaşandı

Öte yandan bu bölgede, en büyüğü 5,3 olmak üzere artçı depremlerin devam ettiği ve Serpol Zehap ilçesindeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.