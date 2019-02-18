İran'da kadın hakem alarmı!

İran, Almanya Ligi'ndeki Bayern Münih'in Augsburg'u deplasmanda 3-2 yendiği maçı kadın hakem nedeni ile yayınlamaktan son anda vazgeçti.

Güncellenme 18 Şubat 2019 15:54

İran İslam Cumhuriyeti yayıncısı, Almanya Ligi’ndeki Bayern Münih'in Augsburg'u deplasmanda 3-2 yendiği maçı yayınlamaktan vazgeçti.

Naklen yayınlamaktan vazgeçti

Yerel medya ve Almanya’nın önde gazetesi Bild, IRIB’in maçının kadın hakem Bibiana Steinhaus'un yönetecek olması nedeniyle naklen yayından vazgeçtiğini duyurdu.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı

İranlı gazeteciler, son dakikadaki bu yayın değişikliğinden dolayı binlerce futbolseverin hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi. IRIB ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

En iyi hakem seçilmişti

Steinhaus, 2017 Eylül'ünde Hertha Berlin ile Werder Bremen arasındaki maçı yönetmiş ve Avrupa'nın ilk 5 liginde bir maçta görev alan ilk kadın hakem unvanını elde etmişti. 39 yaşındaki Steinhaus, geçen yıl Bundesliga'nın en iyi hakemlerinden biri olarak seçilmişti

İran’ın 40. yıl kutlamaları devam ediyor

İran'ın 40. yıl kutlamaları ülkenin birçok bölgesinde halen devam ediyor. Neresi olduğu belli olmayan bir bölgede İranlıların pasta yiyerek kutlama yaptığı görülüyor. Pasta yenmesinden ziyade pastanın sunum şekli dikkat çekti. Görüntüde bir mollanın pastayı eliyle bölüm herkesin eline koyduğu ve eline pasta alanların da o dilimi afiyetle yediği görülüyor.