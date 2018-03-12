İran'da düşen uçakla ilgili flaş gelişme!

İran'da düşen özel uçaktaki 8 kişinin cesedi teşhis edildi. Ayrıca uçağın kara kutusuna da ulaşıldı.

Güncellenme 12 Mart 2018 09:28

Başaran Holding'e ait İran'da düşen özel uçakta hayatını kaybedenlerin cesedine ulaşıldı. Ölenlerin 8'inin cesedinin tespiti yapıldı.

8 ceset teşhis edildi

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, arama kurtarma ekibinin gece saat 03.00'da olay yerine ulaştığını, dağcılardan oluşan timin 8 cesedi teşhis ettiğini belirtti.

2 ceset teşhis edilemedi, 1 ceset kayıp

2 cesedin yandığından dolayı teşhis edilemediğini söyleyen Zahiri, 1 cesedin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kara kutuya ulaşıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani de, uçağın kara kutusuna ulaşıldığını belirtti. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

Dün akşam saatlerinde düşen Başaran Holding'e ait özel bir uçak, BAE'den dönerken İran'da düşmüş, içinde bulunan 3 mürettebatla birlikte toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.