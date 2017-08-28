İran'da deprem: 8 yaralı

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde 8 kişi yaralandı.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 12:31

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Şerebiyan ilçesi kırsalında 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 03.44'te (TSİ 05.14) kaydedilen deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Doğu Azerbaycan Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü Halil Saii, bazı evlerde hasara yol açan depremde en az 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saii, arama ve acil kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Şerebiyan ilçesi, Tebriz kentinin yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

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