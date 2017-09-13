İran'da BİM şubeleri için karar zamanı

Türkiye'de en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM, İran piyasasına girmek için kararını verecek.

Güncellenme 13 Eylül 2017 14:57

Sözcü'de yer alan habere göre, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, İran'da mağazalaşma konusundaki fizibilite çalışmalarının yaklaşık bir ay içinde tamamlanmasını beklediklerini, ardından bu ülkeye yatırım yapıp yapmama konusunda karar vereceklerini söyledi.



BİM, İran’daki yatırım potansiyelini belirlemek amacıyla icra kurulunu yetkilendirdiğini Şubat ayında duyurmuş, Aykaç ise Mart ayında yaptığı açıklamada, pazarı inceleme çalışmalarına başladıklarını söylemişti.

Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği’nin (GPD) toplantısında, İran’daki süreçle ilgili Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Çalışmalarımızın bir ay sonra tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından yatırım konusundaki kararımızı vereceğiz” dedi.

BAŞKA ÜLKELER DE İNCELENİYOR?

Aykaç, yurtdışında büyüme planları kapsamında İran dışındaki başka ülkelere yönelik de inceleme içinde olduklarını söyledi, ancak bu ülkelere ilişkin başka bir bilgi vermedi.

BİM’in mevcut durumda Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’da operasyonları bulunuyor.