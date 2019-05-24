İran yıldız oyuncu Fenerbahçe ile anlaştı!
Fenerbahçe'nin İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe, İran 1. Lig ekiplerinden İstiklal’de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Sözleşme imzalanacak
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
5 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe'nin İran'ın Esteghlal FC Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulübün İranlı forvet ile haziran ayının sonlarına doğru resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.