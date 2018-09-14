İran ve Türkiye arasında dolar saf dışı mı kalıyor?

Tahran'da alınan yerel para birimiyle ticaret kararı, Türk girişimciler tarafından olumlu karşılandı.

Güncellenme 14 Eylül 2018 11:22

İran’ın başkenti Tahran’da yapılan üçlü zirve sonrası alınan yerel para birimleri ile ticaret kararı Türk ihracatçısından olumlu tepki aldı. Türk-İran İş Konseyi Başkanı Ümit Kiler, karar sonrasında gelecekte İran’la ortak banka bile kurulabileceğini belirtti.

Tahran’da alınan kararlar olumlu karşılandı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk-İran İş Konseyi Başkanı Ümit Kiler, kararın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri olması gereken düzeye çekeceğini, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin yüz yıllardır sürdüğünü, bu ambargonun en çok Türkiye’yi etkilediğini, İran’ın Türkiye için her hangi bir ülke olmadığını, sınır komşusu olduğunu, haksız, hukuksuz bir ambargonun söz konusu olduğunu, Tahran’da alınan kararların olumlu karşılandığını söyledi.

Ortak banka kurulmalı önerisi

Kiler, Türkiye ve İran arasındaki ticari ilişkilerde yerel para birimi kullanılması planlarının yeni olmadığını, daha önce de iki tarafın iş konseylerinin bir araya gelip, yerel para birimleriyle ticareti konuştuğunu, bu süreçte iki ülkenin desteklediği ortak bir banka kurulması gerektiğini belirtti.

Ortak bir model geliştirilmeli

Kiler, ortak bankanın ilk etapta zor olabileceğini, daha sonra kurulabilir duruma gelineceğini, iki ülkenin merkez bankalarının ortak bir model geliştireceğini, bunun sağlanması durumunda ticaretin çok iyi noktalara geleceğini, bu yıl 10 milyar dolar düzeyinde hedefin 30 milyarlara gelmesinin beklendiğini, doğru modelle bunun sağlanabileceğini söyledi.