İran, Türkiye'ye sahip çıktı! ABD'ye sert tepki

ABD Başkanı Trump'ın alüminyum ve çelik vergisini iki katına çıkarmasını açıklamasına İran'dan tepki geldi.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 12:54

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye alüminyum ve çelik vergisini iki katına çıkarmasını açıklamasına İran’dan çok sert tepki geldi.

İran’dan Türkiye’ye destek

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatmasının utanç verici olduğunu, ABD’nin yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmesi gerektiğini, aksi takdirde tüm dünya ülkelerinin onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçeceğini, daha önce de komşularının yanında olduklarını, şimdi de yanlarında olacağını belirtti.

Trump ne demişti?

Dün Twitter’dan açıklama yapan Trump, Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri de tepki göstermişti

Trump’ın bu açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatına ek vergi uygulama kararının devlet ciddiyetiyle bağdaştırmanın mümkün olmadığını belirtmişti.