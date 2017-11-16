İran sınırında at sırtında 60 kilo eroin ile yakalandı

Van’ın Başkale ilçesinde, İran sınırında at sırtında yurda yasa dışı yollardan 60 kilo eroin sokmak isteyen 1 kişi yakalandı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 19:19

Türkiye ile İran sınırının güvenliğini sağlayan Başkale Anıl Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollardan eroingeleceği bilgisi üzerine hemen harekete geçti.

Termal kameralarla yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında gece karanlığında atlı 2 kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

At üzerindeki bir kişi 60 kilo eroinle yakalanırken, diğeri kaçtı. Kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.