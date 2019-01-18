İran, MİT'i karalamaya çalışırken rezil oldu

İran haber kanalı Press TV, PKK'lı sosyal medya hesabının yalanına inanarak Necati Şaşmaz'ı MİT ajanı gibi paylaştı.

Güncellenme 18 Ocak 2019 21:38

İran medyası büyük bir skandala imza attı. PKK’ya yakın bir sosyal medya hesabının paylaştığı haberi kullanınca dünyaya rezil oldu. İran devlet ajansı Press TV, Suriye’de gerçekleşen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin fotoğrafı olarak Necati Şaşmaz’ın fotoğrafını kullandı.

MİT’e iftira atarken rezil oldu

Press TV, Necati Şaşmaz’ı MİT ajanı olarak gösteren fake paylaşımı gerçek sanarak haberleştirdi. Press TV, PKK’lı sosyal medya hesabının oltasına gelerek MİT’i karalamaya çalışırken rezil oldu.

Takipçilerden tepki

İran Resmi Haber Ajansı Press TV'nin yaptığı bu skandala Twitter'da birçok kullanıcıdan tepki yağdı. Bir Twitter kullanıcısı bu paylaşımın altına, "Memati, Abdulbey nerede onları da MİT'çi diye yutturmayın İranlıların devrelerini yaktırmayın" notunu düştü.