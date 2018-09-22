İran, kanlı saldırıdan o ülkeleri sorumlu tuttu!

İran Dışişleri Bakanı Zarif, eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristlerin Ahvaz'a saldırdığını duyurdu.

Güncellenme 22 Eylül 2018 13:03

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdılar" dedi.

Saldırıda çocuklar ve gazetecilerin de hedef alındığına dikkati çeken Zarif, İran bu saldırılardan bölgesel terör destekçileri ve onların ABD'li efendilerini sorumlu tutuyor. İran, halkını savunma konusunda hızlı ve kararlı yanıt verecektir” ifadelerini kullandı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendiğine dikkati çeken Zarif, “Saldırıda birçoğu Devrim Muhafızları mensubu olmak üzere 11 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralandı” dedi.

Zarif, “Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif de saldırının El-Ahvaziye adlı ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğini açıkladı. Şerif, söz konusu örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti” ifadeleriyle açıklamasına son verdi.