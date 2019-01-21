İran, İsrail'i açık açık tehdit etti! İşte savaş çıkaracak o sözler

Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Nasirzade, İsrail'i yeryüzünden silmek için askerlerinin hazır olduğunu söyledi.

Güncellenme 21 Ocak 2019 12:21

İran Hava Kuvvetleri Komutanı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’i yok etmek için ve onlarla savaşmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

İsrail’i açık açık tehdit ettiler

Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, hava kuvvetlerindeki genç askerlerin tamamen hazır olduğunu, Siyonist rejimle savaşmak ve onları yer yüzünden kaldırmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Gerilim daha da tırmanacak

İsrail daha önce Suriye topraklarında İran’a bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İran’ın yaptığı bu açıklama ile gerilimin daha da tırmanacağı düşünülüyor.

Suriye rejimine uyarı

İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savunma ordusunun şu saat itibarıyla Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vurduğu belirtildi. Öte yandan açıklamada, Suriye rejimi İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarıldı.

Daha önce de silah depoları vuruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 13 Ocak’ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam’da aralarında İran’a ait silah depolarının da bulunduğu Hizbullah’a ait noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.