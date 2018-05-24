İran Devrim Muhafızları, ABD'yi bu sözlerle tehdit etti

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin ülkelerine saldırması durumunda sonlarının Saddam gibi olacağını söyleyerek Trump yönetimine gözdağı verdi.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 14:38

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin ülkelerine saldırması durumu karşısında sonlarının Saddam Hüseyin gibi olacağını söyledi.

İran medyasında yayınlanan Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, nükleer anlaşmadan çekilen Trump yönetimine gözdağı verildi.

ABD'nin İran'a saldırması durumunda Amerikalıların sonlarının Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin gibi olacağını belirten Devrim Muhafızları, "Amerikalı liderler bu mesajı aldı: Eğer İran'a saldırırlarsa, kaderleri Saddam Hüseyin gibi olur" dedi.

1980-1988 yılları arasında İran'la savaşan Saddam Hüseyin, ABD'nin 2003'te ülkesini işgal etmesinin ardından 2006'da asılarak idam edilmişti.