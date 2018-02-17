İran ABD'ye meydan okudu: İzin vermeyeceğiz

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Ortadoğu bölgesinin en önemli sorunu ABD" dedi.

Güncellenme 17 Şubat 2018 23:39

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ortadoğu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Velayeti, Ortadoğu'nun en önemli sorununun ABD olduğunu vurgulayarak, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bölge ziyareti ABD'nin, bölgedeki İslami ülkelere karşı askeri ve siyasi komplolarının yenilgiye uğramasından dolayı gerçekleşti" dedi.

"İzin vermeyeceğiz"

İran'ın ABD'nin Ortadoğu'daki siyasi, askeri ve güvenlik konusundaki hareketlerini takip ettiğini belirten Velayeti, "İran, Irak ve Suriye kesintisiz iş birliği ile ABD'nin, Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyecektir" diye konuştu.