İran: ABD, İngiltere ve Fransa suçludur

ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye vurmasına İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk tepki geldi.

Güncellenme 14 Nisan 2018 11:07

Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonrası ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye vurmasına İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk tepki geldi. Yapılan açıklamada, saldırının bölgede ciddi sonuçlar doğuracağı belirtildi.

Bu operasyonla kazançlı çıkmayacaklar

Üç ülkenin Suriye'yi vurmasına İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney tepki gösterdi. Hamaney, bu ülkelerin bu operasyonla kazançlı çıkmayacaklarını, ABD ve müttefikleri Suriye'de işledikleri suçlardan bir şey kazanamayacaklarını, Suriye'ye saldırının suç olduğunu, ABD Başkanı'nın İngiltere Başbakanı'nın ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın suçlu olduğunu söyledi.

ABD sonuçlara katlanmalıdır

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani de açıklama yaptı. "ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğurduğu sonuçlara katlanacağını söyledi.

Sonuçlar, ABD çıkarları doğrultusunda olmayacak

Cevani, söz konusu saldırı ile süreç değişmeyeceğini, ancak durumun daha da karışık bir hale geleceğini, bu karışık durumun kesinlikle ABD’nin zararına olacağını, ABD’lilerin Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırının bundan sonra bölgede doğuracağı sonuçların sorumlusu olduğunu, bu sonuçların da ABD’nin çıkarları doğrultusunda olmayacağını söyledi.

ABD’liler saldırının doğrulacağı sonuçları beklesin

Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesinin gücünü kaybetmeyeceğini, tam tersine güçleneceğini belirten Cevani, "Böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır. ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" dedi.