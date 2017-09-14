Irak'tan tehdit gibi Barzani açıklaması!

Kuzey Irak'taki referandumu Irak Meclisi'nin reddetmesine "Memnuniyet verici" diyen Dışişleri Bakanlığı, "Barzani ısrar ederse bunun bedeli ağır olur." diyerek rest çekti

Güncellenme 14 Eylül 2017 09:25

Irak Meclisi'nin, Kuzey Irak'taki referandumu reddetmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. "Karar memnuniyet verici" denilen açıklamada, "Barzani referandumda ısrar ederse bunun bedeli ağır olur" ifadesi yer aldı.

Karar memnuniyet verici

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Temsilciler Meclisinin, "IKBY tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği" yönünde 12 Eylül'de aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Türkiye'nin, IKBY tarafından 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun IKBY başta olmak üzere "dost ve kardeş" Irak halkı ile bölge açısından arz ettiği risklere müteaddit açıklamalarıyla dikkat çektiği hatırlatılan açıklamada, bu girişim aleyhindeki görüşlerini de şüpheye yer bırakmayacak şekilde kayda geçirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak Temsilciler Meclisinin 12 Eylül tarihli kararını da Irak'ın siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne atfedilen önemin net bir ifadesi olarak görüyor ve kuvvetle destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Israr ederse bedeli ağır olur

Türkiye ve uluslararası toplumun sağduyu sahibi tüm üyelerinin uyarılarına rağmen IKBY liderliğininreferandum bağlamındaki ısrarcı tutumu ve giderek "duygusal" bir hal alan açıklamalarının "endişe verici" olarak nitelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"IKBY'nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyor, bu itibarla IKBY'yi bir an önce aklıselim ile davranmaya ve söz konusu hatalı yaklaşımından vazgeçmeye davet ediyoruz.

Çözüme kavuşmalı

Türkiye, Bağdat-Erbil ilişkilerinin anayasal ve adil bir zeminde yürütülmesini, bu bağlamda, IKBY'nin anayasal anlaşmazlıklara dayanan meşru taleplerine ilişkin hususların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını arzu etmektedir. Bu yaklaşımla merkezi hükümet ile IKBY arasındaki ilişkilerin toprak bütünlüğü, siyasi birlik ve karşılıklı fayda temelinde kuvvetlendirilmesi için Türkiye elinden gelen desteği vermeye hazırdır."

Selahattin kenti de reddetti

Irak'ın Selahattin kentinden, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili karar çıktı.

Bu kapsamda Selahattin İl Meclisi bugün gerçekleştirdiği oturumda, oy birliğiyle Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Selahattin'in sınırları içinde referandum yapmasını reddetti.

Irak meclisinden red geldi

Irak meclisi, yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetti.

AA muhabirine konuşan Şii Ulusal Koalisyonu milletvekillerinden Ali Safi, "Meclis, Irak Kürdistanreferandumunu oy çokluğuyla reddetti." dedi.

"Bedeller ödemeye hazırız"

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacakları bağımsızlık referandumunun tüm halkın kararı olduğunu belirterek, "Hiçkimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız" dedi.