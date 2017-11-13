Irak'taki depremde çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak merkezli 7.3 büyüklüğündeki depremin bilançosu 'en az 200 ölü' olarak açıklandı.

Güncellenme 13 Kasım 2017 09:38

Irak'ın Süleymaniye ilçesi merkezli meydana gelen depremde ilk gecenin bilançosu açıklandı. Yapılan ilk belirlemelere göre; Süleymaniye'de 8 köyde büyük hasa oluştu.

Ölü sayısı 200 oldu

Irak'ta meydana gelen 7,3'lük deprem debilanço giderek yükseliyor

Irak-İran sınırındaki Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen deprem nedeniyle ülkenin batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 200'e çıktı.

İran-Irak sınırında meydana gelen depremin ardından İran tarafından da fotoğraflar geliyor. Bölgede tıpkı Irak'ta olduğu gibi net bir yıkımın yaşandığı görülürken, battaniyelere sarılan cesetlerin başında ailelerin göz yaşlarına boğulduğu görülüyor.

"Sayının artmasından endişe ediliyoruz"

İran devlet televizyonuna konuşan Kermanşah Eyaleti Vali Yardımcısı Mücteba Niykkerdar da göçük altında çok sayıda insan bulunduğunu dile getirdi.

Niykkerdar, "Sabah günün ağarmasıyla helikopterlerle köylerde hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tesnim Haber Ajansı'na açıklama yapan İran Meclisi Milletvekili Ferhad Tecri, gece saatlerinde meydana gelen depremin ardıdan Kasrı Şirin, Serpulzihab ve Selas Babacani'de 155 kişinin öldüğünü, bin 500'ün üzerinde kişinin yaralandığını söylemiş, ancak bilançonun artışından endişe ettiklerini belirtmişti.

Kermaşah'ta 3 günlük yas

Kermanşah eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Türkiye'de hasar yok

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza şunu belirtmek isterim, bizim ülkemizde herhangi bir yıkım söz konusu değil. Can ve mal kaybı yok." şeklinde konuştu.

Irak'ta çalışmalar devam ediyor

Türkiye'den 50 kişilik arama kurtama ekibi Irak'a gitti. Irak'tan yapılan ilk açıklamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.