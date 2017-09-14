Irak'ta referandum yaklaştıkça gerilim yükseliyor

IKBY'nin bağımsızlık referandumuna destek veren Kerkük valisi Irak yönetimi tarafından görevinden alındı. Yönetimin kararlı duruşunu Ankara takdir etti.

Güncellenme 14 Eylül 2017 16:05

Irak Kürt bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumu yaklaştıkça ülkedeki ve dünyadaki gerilim de yükseliyor. Özellikle Ankara Kürt yönetimindeki bölgeyi ve Irak'taki gelişmeleri çok yakından takip ediyor.

IKBY'nin gerçekleştireceği bağımsızlı kreferandumuna destek vrerdiğini belirten Kerkük Valisi Irak Başbakanı İbadi tarafından görevinden alındı. Mecliste yapılan oylama sonucunda Kerkük Valisi Kerim görevinden uzaklaştırıldı. ırak yönetiminin Kürt bölggesinin bağımsızlık referandumuna karş9ı sergilediği tutarlı ve katı tavır Ankara yönetimi tarafından da da takdirle karşılandı.

Dikkatle bölgeyi izleyen Ankara, bu sabah yaptığı açıklamayla Bağdat yönetimini referandumu reddettiği için kutladı ve Barzani'yi açık bir şekilde uyardı: "Mutlaka bir bedeli olur..."

Kerkük Valisi Kerim, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılacak olan bağımsızlık referandumuna katılacaklarını geçen ay sonunda açıklamıştı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani'nin yayın organı Rudaw'a dün akşam bağlanan Vali Kerim, Bağdat yönetiminin kendisini görevden alamayacağını savunmuştu.

Bağdat yönetimi, Barzani'nin bağımsızlık referandumunu tanımıyor. Mecliste yapılan oylamada referandum reddedilmişti.

Türkiye ve İran gibi ülkeler de referanduma kesin çizgilerle karşı çıkıyor. ABD yönetiminden gelen açıklamalar da Washington'ın referandum kararına olumsuz baktığını gösteriyor.

Kerkük en önemli kent

Kerkük, Irak'taki referandumun en kritik kenti konumunda. Terör örgütü IŞİD tarafından 2014 yılında ele geçirilen Kerkük, daha sonra KYB'ye bağlı peşmergeler tarafından kurtarıldı. KYB, Talabanilerin partisi. Bölgede şu anda KYB'nin hakimiyeti var.

Mart 2017'ye gelindiğinde Barzani liderliğindeki IKBY yönetimi, Kerkük'te kendi bayraklarını dalgalandırdı. Söz konusu Türkiye'nin sert tepkisiyle karşılaştı. Barzani'nin bayrak adımı, referanduma hazırlık planının bir parçasıydı. Barzani'nin ana hedefi Kerkük'ü KYB'nin tekelinden kurtarmak ve bölgedeki gücünü artırmak.

Halihazırdaki tabloda, Türkmenler ve Arapların da yoğun yaşadığı kentteki gelişmelerin bir iç savaşın fitilini ateşlemesinden korkuluyor.

Türkiye'den Barzani'ye: Mutlaka bir bedeli olur!

Irak İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ali Bayatlı, "Tartışmalı bölgelerde referandum yapılmasının çeşitli taraflar arasında askeri çatışmalara yol açabileceği kaygısı taşıyoruz" diyor.



IKBY'nin referandum girişimine Diyala ve Selahaddin vilayeletleri katılmayacağını ilan etmişti.