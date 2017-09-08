Irak'ta PKK'ya hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yer alan Avaşin-Basyan bölgesinde, PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 08 Eylül 2017 14:29

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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