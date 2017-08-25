Irak'ta ordu birlikleri Telafer'de tarihi merkeze girdi

Iraklı güçler DAEŞ'in savunma hattını delerek Telafer'in tarihi merkezine girdi.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 21:45

Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telafer'i DAEŞ'ten kurtarma operasyonu sürüyor. Iraklı güçler DAEŞ'in savunma hattını delerek kasabanın tarihi merkezine girdi.

Irak hükümetine bağlı güçler Telafer kentini kontrol altında tutan DAEŞ militanlarının savunma hattını yararak kentin tarihi merkezine ve Osmanlı döneminden kalan kalenin bulunduğu bölgeye girdi.



Irak ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Iraklı seçkin birlikler kara harekatının altıncı gününde kentin Nida' ve Taliaa mahallelerini ele geçirdi.

OPERASYONLAR YOĞUNLAŞTIRMIŞ DURUMDA



DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü, teröristlerin kasabanın neredeyse tamamında kuşatma altına alındığını söyledi. Operasyona özel operasyon kuvvetleri ile Haşdi Şabi milisleri de katılıyor.



Hükümet sözcüsüne göre yaklaşık 10 bin sivil hala Telafer'de. DAEŞ'in ele geçirmesinden önce bölgede 200 bin kişi yaşıyordu. Kasabada 2 bin kadar DAEŞ'li terörist bulunduğu da belirtiliyor.



Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telafer, DAEŞ'in Irak'ta elinde tutuğu son birkaç kasabadan biri. Suriye sınırına 150 kilometre uzaklıkta. Musul Kent merkezinin ise 63 kilometre batısında yer alıyor. 16 Haziran 2014’ten bu yana da terör örgütü DAEŞ’in kontrolünde.

NTV