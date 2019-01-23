Irak'ın kuzeyine uçuşlar tekrar başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Irak'ın kuzeyi ile uçuşların yeniden başlayacağını, haftalık 7 sefer yapılacağını duyurdu.

Güncellenme 23 Ocak 2019 10:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Irak yönetiminin yayımladığı nota kapsamında 29 Eylül 2017 itibarıyla Irak’ın kuzeyinde bulunan Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatıldığını hatırlattı.

2017’de tüm uçuşlar engellendi

Türk hava yolu işletmelerinin de bu noktalara düzenlediği seferlerin durdurulduğunu ifade eden Turhan, "Ülkemiz de 17 Ekim 2017 itibarıyla Türk hava sahasından buralara yapılan tüm uçuşları durduracak şekilde notam yayınladı" diye konuştu.

2018’de uçuş yasağı kalktı

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki kontrolün Irak merkezi hükümetine devredilmesiyle 15 Mart 2018'de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırıldığına dikkati çeken Turhan, böylece Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını, Süleymaniye yasağının ise devam ettirildiğini bildirdi.

Uçuşlar yeniden başlayacak

Turhan, hükümet tarafından yapılan değerlendirmede Süleymanhaftalık 7 sefer iye uçuşlarıyla ilgili yasağın 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirterek "THY tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak" dedi.