Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 10 Eylül 2019 16:57

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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