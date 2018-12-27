Irak'ı ziyaret eden Trump, Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı

Sürpriz bir şekilde Irak'ı ziyaret eden ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekildiklerini burada Türkiye ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 17:55

ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump ile birlikte Irak'taki ABD askerlerini ziyaret etti. Noel’i askerlerle kutlayan Trump, Türkiye hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sürpriz bir ziyaret oldu

Basından habersiz yapılan Trump’ın bu ziyareti sürpriz bir şekilde gerçekleşti ve kimsenin beklemediği bir anda Irak’a gitti.

Eşi Melania da eşlik etti

Burada ABD askerleriyle bir ara gelen Trump’a eşi Melania ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton eşlik etti.

Almanya’daki görevli askerleri de ziyaret edecek

ABD askerlerine hitap eden Trump, ülkesine dönerken Almanya’nın Ramstein Hava Üssü’nde görevli askerleri de ziyaret edeceğini açıkladı.

Suriye’ye yapılacak operasyonlarda Irak üs olarak kullanılacak

Suriye’den çekilme konusu hakkında da konuşan Trump, daha önce de bu konuda yardımcıları ile görüştüğünü fakat kendisini çekilmeme konusunda ikna ettiklerini, Irak’tan bir çekilmenin söz konusu olmadığını, Suriye’ye yapılacak olası bir harekatta Irak’ı üs olarak kullanacaklarını söyledi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ’ı yenmek istiyor”

ABD’nin DEAŞ’ı yendiğini ileri süren Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da konuştuğunu, onun da DEAŞ’ı yenmek istediğini belirtti.

“Komutanlar ek süre istedi ama ben vermedim”

Trump, komutanların Suriye’den çekilmek için ek süre istediklerini ama kendisinin bunu kabul etmediğini, bölge ülkelerinin DEAŞ’ı yenme konusunda yükü paylaşması gerektiğini söyledi.

“Türkiye ile birlikte çalışacağız”

Buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüşmesini anlatan Trump, ulus inşa etmediklerini, Suriye’yi yeniden inşa etmek için siyasi bir çözümün gerekli olduğunu, bunu ABD’nin değil, zengin komşu ülkelerin ödemesi gerektiğini, bu konuda Suudi Arabistan’ın harekete geçtiğini, kalkınma için önemli fonlar sağlayacağının sözünü verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da DEAŞ’tan geriye kalanları temizlemeyi kabul ettiğini, kendilerinin de Türkiye ile birlikte çalışacağını ifade etti.