Irak Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya geliyor.

Güncellenme 02 Ocak 2019 11:38

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bugün saat 16.00’da Türkiye’ye gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddesinin Suriye olacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Enbar’da bulunan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etmişti.

Iraklı yetkililerle görüşmedi

ABD askerleri ile bir araya gelen Trump, Irak’tan çekilmeye yönelik hiçbir planları olmadığını, Suriye’de bir şey yapılacaksa Irak’ın üs olarak kullanılabileceğini söylemişti. Trump burada 3,5 saat süren görüşme sonrası Irak hükümeti ile temas kurmadan ülkeden ayrılmıştı.

Davet memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i Ankara'ya davet etmişti. Irak’tan yapılan açıklamada bu davetin memnuniyet verici olduğu belirtilmişti.

Salih’ten açıklama

Irak ve Türkiye arasında köklü ve tarihi ilişkiler bulunduğuna dikkati çeken Salih, bu ilişkilerin iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin önemini vurgulamıştı.