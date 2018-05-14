iPhone'a bir rakip daha!

Bir çok Android cihaz üreticisi tarafında da yapılan iPhone X’de olan çentiksiz ekran özelliğine bir yenisi daha eklendi.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 11:37

Lenovo son geliştirdiği model de ise çentiğin hiç olmadığı tam boy ekrana sahip bir mobil cihaz üzerine çalışıyor. Lenovo, iPhone X’den sonra çentikli ekrana farklı bir yaklaşım ile devam ediyor. Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden Lenovo başkan yardımcısı olan Chan Cheng, Lenovo’nın son amiral gemisi Z5’in çizimlerini takipçilerine duyurdu. Çizimde dikkat çeken ayrıntı ise cihazın ön yüzünün yüzde 95’inin ekrandan oluşması ve herhangi bir çentiğe sahip olmaması dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

18 patentli teknoloji ürünü

çizimin yanı sıra başkan yardımcısı, cihazın sahip olacağı özellikler hakkında da ufak ipuçları verdi. 18 patentli teknoloji içeriğinin yanı sıra aynı zamanda dört büyük teknolojik yenilikten bahsetti. Bu yenilikler olmasının sensörlerinin, ön kameranın, hoparlörlerin ve parmak izi okuyucusunun konumlandırılması açısından hayli normal olduğu belirtildi.

Lenovo Z5’e dair başka herhangi bir açıklama yapıldı. Ne zaman satışa sunulacağı, tanıtımının ne zaman olacağı yönünde bir aydınlatılma yapılmadı. Ürünün kullanıcı ile ne zaman buluşacağı merak konusu.