Apple’ın geçen hafta tanıttığı ürünü iPhone XS'in eSIM özelliği teknoloji dünyasına damga vurdu.

Güncellenme 24 Eylül 2018 20:47

Apple’ın piyasaya yeni sürdüğü yeni modeli iPhone XS'in en fazla konuşulan özelliği eSIM oldu. Peki kullanıcılar eSIM hakkında neleri bilmesi gerekiyor?

iPhone XS, geçen hafta tanıtıldı

Akıllı telefon sektöründe adeta devrim yapan Apple, tanıttığı son ürünü iPhone XS'i de geçen haftadan itibaren piyasaya sürdü.

eSIM özelliği çok konuşuldu

BBC’nin haberine göre, yeni modelin en fazla dikkat çeken özelliği ise eSIM teknolojisi oldu. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler için eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor.

Teknoloji markaları merakta

Teknoloji meraklıları bunun ne anlama geldiğini, rutin hayatımızda ne gibi değişikliğe yol açacağını tartışıyor.

eSIM hakkında bilinmesi gereken her şey bu haberde…

Fiziki değil, küçük bir çipten ibaret

Telefona takılan ve git gide boyutları küçülen küçük bir kart biçiminde olan SIM’lerin aksine eSIM, elle dokunulur bir kart değil, akıllı telefona entegre edilecek küçük bir çipten ibaret.

Operatörlerin desteklemesi gerekiyor

Fakat eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu sebeple iPhone’ların yeni modeli olan XS ya da XS Max’lardan birini alan bir kişinin mevcut operatörlerin bu teknolojiyi destekleyip desteklemediğine emin olması gerekiyor.

eSIM’le bir telefonda iki hat kullanılıyor

Bu teknoloji ile yani eSIM'lerle birlikte telefon numarası kullanmak için artık plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak. eSIM sistemi bir telefonda iki hat kullanma fırsatı tanıyor. Örneğin, iş için bir hat, kendi çevreniz için ayrı bir hat kullanabilirsiniz. Fakat aynı anda sadece biri kullanılabiliyor.

Daha önce Samsung bu teknolojiyi kullandı

Öte yandan bu iki hat için, farklı konuşma ve internet paketleri kullanılabilecek. eSIM teknolojisi yeni olmadığı ve Samsung’un 2016 yılında çıkardığı akıllı saati Gear S2'de bu teknolojiyi kullandığı da gelen bilgiler arasında.

Nano SIM kartlardan bile küçük

Apple akıllı saatinin son modelinde de bu teknolojinin tüm fırsatlarından yararlanıyor. eSIM'in, nano SIM kartlardan bile küçük olması, onları akıllı saat segmenti için biçilmiş kaftan yapıyor.

Pixel 2'de de eSIM yer alıyor

Google’ın popüler akıllı telefonu Pixel 2'de de eSIM yer alıyor ancak dünya çapındaki tüm operatörler bu teknolojiyi henüz desteklemiyor.