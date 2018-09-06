iPhone X'i blander'dan geçiren Youtuber, suyla içmeye çalıştı

TechRax kanalında çektiği videolarla tanınan ünlü Youtuber Maksimuk, bu kez blender'dan geçirdiği iPhone X'e su ilave edip içmek istedi.

Güncellenme 06 Eylül 2018 16:39

TechRax kanalında çektiği videolarla tanınan ünlü Youtuber Taras Maksimuk, kanalda yayınlanan videoda blender'dan geçirdiği iPhone X'i paramparça etti ve su ilave edip içmeye çalıştı.

Aynı zamanda ünlü bir dublör de olan YouTuber Maksimuk, kanalında paylaştığı videolarda iPhone'lara yapmadığını bırakmamıştı. Videoları genellikle iPhone'ları kullanılmaz hale getiren Maksimuk, iPhone'ları kaynar suya atmışlığı hatta dinamitle patlatmışlığı var.