iPhone X tahtından oldu!

Samsung Galaxy serisinin yeni modelleri S9 ve S9+ ile iPhone X’i tahtından etti.

Güncellenme 06 Mart 2018 09:56

Samsung piyasaya sürmeyi hedeflediği iki model ile adından çokça bahsettireceğe benziyor. Samsung S serisinin yeni üyeleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ iPhone’yu tahtından etti.

DisplayMate’in yaptığı laboratuvar ölçüm testlerinden başarıyla geçen Samsung’un son modelleri ilerleyen süreçte de adından çokça bahsettirecek.

A+ derecesine sahip

DisplayMate’in yaptığı açıklamada telefonun “En iyi ekrana sahip akıllı telefon” ödülünü aldığı ve en yüksek puana sahip olarak A+ derecesini aldığını ilan etti.

iPhone X’i geçen yıl en iyi ekrana sahip olarak seçen DisplayMate iPhone’nin ekranlarını üreten Samsung’u tebrik ermişti ve Apple tarafından geliştirilen hassas ekran kalibrasyonun fark açtığını açıklamıştır. Bu yıl piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S9 serisi sonuç olarak iPhone X’i geçti.

En iyi ekrana sahip

3K 2960x1440 çözünürlüğündeki ekrana sahip olan Galaxy S9, yayınlanan makaleye göre S8 ve Note 8’in sahip olduğu gibi güç verimliliğine de sahip. Bununla beraber Samsung Galaxy S9’un sahip olduğu özellikler rakiplerini geride bırakacak gibi görünüyor. Rakiplerini çılgına çevirecek başlıca özellikleri; en yüksek renk doğruluğu, en yüksek kontrast oranı, en yüksek ekran parlaklığı, OLED ekranı, en düşük ekran yansıması, en geniş ve doğal renk çeşitlerine sahip.

OLED ekran pazarından rekabet başlıyor

Telefon üreticileri artık OLED ekran panelini tercih etmeye başladılar. Samsung OLED’de en büyük tedarikçi bir marka olmakla beraber neredeyse tekelinde gibi duruyor. Ayırdığı pay rakiplerine oranla oldukça yüksek. Çinli şirketler alternatif olarak daha uyguna OLED üretimi için farklı bir strateji izliyorlar ve böylece kapasitelerini artırmayı hedefliyorlar. OLED’e ciddi yatırım yapan markalar arasında Japan Display, LG Display, Foxconn gibi büyük markalarda bulunmaktadır. İlerleyen süreçte Samsung’u bu alanda ciddi bir rekabet bekliyor denilebilir. Piyasa analizcileri konu ile ilgili olarak ilerleyen zamanda OLED pazarında oluşacak rekabetin çok sert ve sıcak olacağını belirtiyor.