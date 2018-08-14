iPhone X mi, Samsung Note 9 mu?

Performans testlerini başarı ile tamamlayan Samsung’un son amiral gemisi Note 9, geçen yıl piyasaya sürülen iPhone X’in gerisinde kaldı.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 15:05

6,4 inçlik ekranı ile Samsung’un yeni akıllı telefonu Note 9, yapılan testler sonucunda iPhone X’in gerisinde kaldı. Tom’s Guide tarafından yapılan Geekbench 4 ile 3DMark Slinhshot Extreme testlerinde Note 9’u geçen tek cihaz ne yazık ki sadece iPhone X değil.

6 GB RAM ile Sanpdragon 845 işlemciye sahip olan Galaxy Note 9 gerçekleştirilen Geekbench’in çoklu çekirdek testinden 8.876 puan alarak bu testte 10.337 puan alan iPhone X ile birlikte 9.088 puanlı OnePlus 6’nın gerisinde kaldı.

Grafik işlem becerisi ile 3DMark Slinshot Extreme testinden ise 4.639 puan aldı. Aynı teste giren iPhone X ise 4.994 puana sahip olurken, OnePlus 6 ise 5.124 puanla zirvedeki yerini aldı. Yapılan her iki testte de Samsung’un yeni amiral gemisi rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü oldu.