iPhone X mi, Samsung Note 9 mu?
Performans testlerini başarı ile tamamlayan Samsung’un son amiral gemisi Note 9, geçen yıl piyasaya sürülen iPhone X’in gerisinde kaldı.
6,4 inçlik ekranı ile Samsung’un yeni akıllı telefonu Note 9, yapılan testler sonucunda iPhone X’in gerisinde kaldı. Tom’s Guide tarafından yapılan Geekbench 4 ile 3DMark Slinhshot Extreme testlerinde Note 9’u geçen tek cihaz ne yazık ki sadece iPhone X değil.
6 GB RAM ile Sanpdragon 845 işlemciye sahip olan Galaxy Note 9 gerçekleştirilen Geekbench’in çoklu çekirdek testinden 8.876 puan alarak bu testte 10.337 puan alan iPhone X ile birlikte 9.088 puanlı OnePlus 6’nın gerisinde kaldı.
Grafik işlem becerisi ile 3DMark Slinshot Extreme testinden ise 4.639 puan aldı. Aynı teste giren iPhone X ise 4.994 puana sahip olurken, OnePlus 6 ise 5.124 puanla zirvedeki yerini aldı. Yapılan her iki testte de Samsung’un yeni amiral gemisi rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü oldu.