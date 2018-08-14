iPhone, Türkiye pazarına ne zaman girdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin dünyaca ünlü markası iPhone için boykot çağrısı yapması üzerine tüm gözler akıllı telefon piyasasına çevrildi.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 22:07

Apple’ın dünyaca ünlü telefon markası 2008’den bu yana Türkiye’de satış rekorları kırıyor. Peki Tük halkı iPhone’lar için toplamda ne kadar ücret ödedi? Türkiye’nin iPhone ve diğer telefon modelleri için ödediği miktarı sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan boykot çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” ifadeleri sonrası ABD ürünleri için büyük bir boykot kampanyası başladı. Bu kapsamda tüm gözler akıllı telefon piyasasına çevrildi.

Türkiye’ye 2008’de geldi

ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli olan iPhone, 2008’den bu yana Türkiye’de alıcı buluyor.

İlk iPhone 2007’de tanıtıldı

Apple’ın ilk iPhone modelini 2007’de henüz hayattayken dev markanın CEO’su Steve Jobs tanıttı.

Dünya genelinde 1.3 milyar adet iPhone satıldı

iPhone’un Türkiye pazarına girmesi ve ülkemizde yayılmaya başlaması ise 2008’de gerçekleşti. Bu süre zarfında Apple, dünya genelinde 1.3 milyar adet iPhone satışı gerçekleştirdi.

10 milyon kişi iPhone kullandı

2008’den bu yana Türk insanının hayatında olan iPhone, Türkiye'de ise 10 milyona yakın kişiye ulaştı.

Yani Türkiye’de her sekiz kişiden 1’i iPhone kullanır oldu.

Her yıl yurtdışından toplam 142 milyon telefon ithal edildi

Her yıl ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye’nin 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal ettiğini belirtildi.

Ödenen ücret 24 milyarı buldu

Türkiye’ye getirilen bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam ücret ise 24 milyarı buldu.

Sadece iPhone için 7 milyar dolar ödendi

Türkiye’nin 10 yıllık bu ithalat geçmişi içerisinde, sadece Apple’ın akıllı telefon markası iPhone için ödenen toplam tutarın 7 milyar doları bulduğu iddia edildi.

Devlete yüzde kaç vergi ödendi?

Öte yandan, son 10 yılda iPhone satın alan Türk tüketiciler devlete yüzde 28-30 aralığında vergi ödemesi gerçekleştirdi.