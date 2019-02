iPhone sahipleri bunu mutlaka yapmalı!

Apple’a ait olan işletim sistemi iOS yaptığı güncelleme ile birlikte kritik güvenlik önlemi yaptı.

Güncellenme 08 Şubat 2019 11:36

Geçen aylarda ortaya çıkan FaceTime uygulamasındaki güvenlik açığını ortadan kaldıran yazılım güncellenmesi yayınlandı. Apple’ın son güncellemesi ile birlikte FaceTime üzerindeki kritik yazılım sorunu giderilmiş oldu.

Güvenlik açığı neydi?

iOS 12.1.2 sürümlü iPhone cihazlarında görünen sorun, aranan kişi aramayı cevaplamasa bile sesini, hatta görüntüsünü bile karşı tarafa iletiyor.

Kişi FaceTime üzerinden gelen aramayı cevaplamasa bile telefonun mikrofonu aracılığı ile karşı taraf sesi duyabiliyordu. Ancak yayınlanan güncelleme ile birlikte gelen en büyük yenilik FaceTime hatasının giderilmesi oldu.

Hangi cihazlara yükleniyor?

iOS 12.1.4 güncellemesi ile birlikte ortalama olarak 90 MB’lık alan kaplayan iPhone’lar, iPad ve iPod’lar üzerinde de yüklenebiliyor. Bu güncellemenin yapıldığı cihazlar ise şunlardır:

iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch 6th, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max.

Nasıl güncellenir?

Cihazınızı otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Otomatik olarak güncellemenin yapılasını istiyorsanız şu adımları izleyin: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Otomatik Güncellemeler