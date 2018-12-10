İp atlamak kilo verdiriyor mu?

Tüm kaslarınızı çalıştırıp karın bölgesinde bulunan yağların erimesini istiyorsanız ip atlayabilirsiniz.

Güncellenme 10 Aralık 2018 11:18

İp atlayarak kaç kalori yakılır?

Kalori harcamanın en etkili yöntemlerinden biri olarak ip atlamak görülür. Yaş ve kilonuza göre yakılan kalori miktarında değişkenlik gösterse de ortalama olarak dakikada 10-20 kalori harcamanıza yardımcı olur. 15 dakika ip atlandığı takdirde ortalama yakılan miktar 150-300 kalori harcanıyor.

Kilo verilmesine yardımcı oluyor mu?

Mevcut herhangi bir sağlık problemi yoksa ve sağlıklı, dengeli besleniliyorsa ip atlanarak kilo verilebilir. İp atlayarak tüm kaslar çalışacağı gibi bu noktada protein alımına da dikkat etmek gerekir. Günlük alınan yağ miktarını azaltarak ip atlayarak bel bölgesindeki yağlardan kurutulup incecik bir görüntüye kavuşabilirsiniz.

Hangi kaslar çalışır?

İp atlarken tüm karın ve bacakları çalışır, bunun yanı sıra omuz, sırt ve kol kasları çalışır.

Faydaları nelerdir?

İp atlamak kalp ritmini dengeleyeceği gibi, kalp ve damar rahatsızlıklarını riskini en aza indirir. Aynı zamanda kasların çalışmasını sağlayacağından zinde kalmanıza yardımcı olur ve metabolizmanızı hızlandırır.

Nasıl atlanır?

Ayak tabanları rahatsız etmeyecek düz ve sert olmayan bir zemin üzerinde atlanabilir. İlk günlerde küçük adımlar ve yavaş bir ritimler başlayıp, 15 dakikayı aşmayacak şekilde atlanır. Aksi halde nabız gereğinden fazla hızlı olur ve kalp yorulur.

Nasıl bir ip tercih edilmeli?

Salınabilecek bir ağırlıkta olup, hafif olmaması gerekir. Kauçuk veya silikon bir ip tercih edilebilir.