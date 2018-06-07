iOS 12’de Memoji nasıl yapılır?

iOS 12 işletim sistemi ile birlikte iPhone X’de kendi emojini kendin yapabileceksin. Peki nasıl mı?

Güncellenme 07 Haziran 2018 15:47

Geçtiğin günlerde tanıtımı yapılan iOS 12’nin iPhone X’e sunduğu yeniliklerden bir tanesi de Memoji oldu. Memoji özelliği sayesinde kulanıcılar, detaylı olarak kişileştirilmiş emojisini oluşturabilecek.

Sadece iOS 12’de

Şuan Memoji özelliği sadece iOS 12’nin geliştirici versiyonunda ve sadece iPhone X telefon modelleri için mevcut. Ancak yeni işletim sisteminin halka açık versiyonlarında da diğer modeller için de görebilirsiniz.

Memoji nasıl oluşturulur?

İlk olarak ‘Mesajlar’ bölümünü açın.

Animoji tuşu yani maymun suratına tıklayın.

Ekranın sol orta kısmında bulunan + işaretine dokunun.

Bu adımdan sonra diğerleri sıra ile devam eden işlemler. İlk olarak cilt rengini ayarlayıp, saç şekli ve rengi olarak devam ediyor. Herkes ya olduğu ya da hayal ettiği bir saç şeklini ekliyor. Daha sonra çene yapınıza uygun surat şeklini seçmiş oluyorsunuz. Sonra gözler, kirpikler ve kaşlar belirleniyor. Burunda oluşturulduktan sonra ilk 7 renk paneli ile dudak renkleri geliyor eğer beğenmezseniz geniş bir renk havuzunu açıp istediğiniz tonu seçebilirsiniz. Yüzünüze uygun sakal, bıyık ve gözlük de seçebilirsiniz. Tüm adımları istediğiniz gibi tamamladıktan sonra ‘Done’ tuşuna dokunmanız yeterli olacak.