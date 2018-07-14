İntizar, hakkındaki iddialara cevap verdi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le ilişki yaşadığı iddia edilen İntizar açıklama yaptı.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 15:23

Mustafa Ceceli, eşi Sinem Gedik'ten boşanma sebebi olarak İntizar'la aşk yaşadığı görüntülerini dava dosyasına koydu. Gündeme bomba gibi düşen görüntüler ve iddialar sonrası şarkıcı İntizar ilk kez konuştu.

İntizar hakkında çıkan haberlerle ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu. İşte açıklama:

"İnsanların bedenleri, ruhları, mahremiyetlerine dil uzatılması ahlaksızlık, namussuzluk, edepsizlik ve bel altı vurmaktır. Boşanalı 1.5 yıl oldu. Ve eşinden kendi isteyerek boşandı. Bir başkasıyla evlendi. Boşanması ve yeni evliliği sürecinde prestiji, güvenilirliği kamuoyu önünde kayboldu. İstediği çevrelere giremedi. Şimdi bu konular üzerinden kendini aklamaya çalışıyor. O konular son derece bağımsız konulardır. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz!

"Kanunlar önünde büyük suç işliyor"

Üstelik kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Eski eşi Sinem Gedik ona dava açtı. Bu süreçte Mustafa'yı sildim, Sinem'e hep destek verdim. Çünkü çok yaralanmıştı ve üzgündü. Bu yüzden intikam almaya çalışıyor. İşte tek derdi bu. Bir adam evladının annesini böyle bir iddiayla zor duruma düşürür mü? Ben yırtık, çirkef, edepsiz, çığırtkan biri değilim. Hiçbir konuda şov yapmam! Olaylar karşısında haksız da olsam hep susar, başımı öne eğerim. Tanıyanlar bilir; Yalnızım, garibanım. Kimseye kötülük etmedim. Arkamda büyük güçler yok. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Lütfen insanlar beni korusun."