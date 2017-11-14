İnterpol 'Şeyma Subaşı' için devrede!

Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.

Güncellenme 14 Kasım 2017 10:37

Acun Ilıcalı ile evlenen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından organize olarak kendisine hakaret eden kişiler hakkında şikayette bulundu.

Operasyon başladı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının açtığı bir soruşturma üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren sosyal medya hesapları aracılığı ile Şeyma Subaşı'na hakaret eden kişileri yakalamak için operasyon başlattı.

Tableti kırmaya çalıştı

Arge Bilgi İşlem Büro Amirliği Bilişim Suçları Bürosu'nca yapılan operasyonda Yeşim N.(38) İstanbul'da, İlknur R.(37) ise Mersin'de gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sırasında Yeşim N.'nin suç delillerini yok etmek için kullandığı tablet bilgisayarı kırmaya çalıştığı ancak başarılı olamadan yakalandığı belirtildi.

Interpol devreye girdi

Bu operasyonun şüphelilerinden Canan K.'nın ise bir süre önce yurt dışına çıktığı ve yakalanması için Interpol aracılığı ile işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

İlk açıklama

Hakaret gözaltılarının basına yansımasından sonra Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama geldi.

Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, "İnsan, küçücük kızıma hakaret edecek kadar nasıl iğrençleşebilir? Yazıklar olsun size ve sosyal medyayı hakaret, kötülük için kullanan sizin gibilere. Allah herkesi sizin gibi hasta insanlardan korusun." dedi.