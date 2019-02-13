İnternetten tanzim satışı dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tanzim satışlarının bundan böyle epttavm.com'dan da yapılacağını duyurdu.

Güncellenme 13 Şubat 2019 15:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan; tanzim satışlarının epttavm.com'dan da yapılacağını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını kaydetti.

“Satışlar, epttavm.com'da da yapılacak”

Sebze ve meyve fiyatlarındaki ciddi oranda yükselişe dikkati çeken Turhan, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulamaya konulan tanzim satışlarını, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kargo ile ulaştırılacak

PTT'nin internet adresindeki yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satıldığı bilgisini paylaşan Turhan, tüm ürünlerin PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını duyurdu.

Sebze ve meyveler uygun fiyata alınacak

Turhan, Milli Pazaryeri Platformu olarak vatandaşların tanzim noktalarında sıra beklememeleri, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda alabilmeleri için sorumluluk üstlendiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz."