İnternet medyası "acil" yasa bekliyor!

Star yazarı Gülerce, yıllardır üvey evlat muamelesi gören internet medyasının sorunlarını köşesine taşıdı.

Güncellenme 13 Eylül 2018 11:54

Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu halde Türkiye’de bir türlü getirilmeyen İnternet medyası yasası tekrar gündeme geldi. Yasa olmadığı için Türkiye’de çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Terörle başarıyla mücadele eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bile hedefe konuluyor.

İnternet ortamındaki yasal boşluktan yararlananlar, internet ortamını propaganda için kullanıyor. Bu sorunları Star Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce köşesine taşıdı.

“İnternet medyası yasa bekliyor"

"Acil: İnternet medyası yasa bekliyor" başlıklı bir yazı kaleme alan Gülerce, internet medyasına artık bir yasa getirilmesinin zorunlu hale geldiğini, İnternet medyasının etki gücü açısından yazılı ve görsel medyanın önüne geçtiğini söyledi.

“Üvey evlat muamelesi görmek sitemiyoruz”

Gülerce, artık internet medyasının üvey evlat muamelesi görmemesi gerektiğini, fikri, zikri ve zihni kötüye işleyenlerin bu sektörü kirletmemesi gerektiğini, eline bilgisayar alanların adeta terör estirdiğini, yazılan haberi Google’ın anında endekslediğini, masum insanların iftiralarla karalandığını, canlar yanıp, ocakların söndüğünü, o haber silinene kadar canı yanan kişinin ne işinin kaldığını ne de itibarının kaldığını, bu durumun yasa boşluğundan kaynaklandığını, internet medyacılarının sorumlu gazetecilik yapmak istediğini, bu mecranın 'sorunlu' olmaktan kurtarılması gerektiğini belirtti.

“Bu meselenin artık beklemeye tahammülü yok”

Gülerce ayrıca, “Basın yasasına eklenecek tek bir madde ile halledilebilecek bu meselenin, artık beklemeye tahammülü kalmamıştır” ifadelerini kullandı.