Instagram'ın yeni özelliği sızdı!

Sosyal medya platformu Instagram'ın yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Güncellenme 02 Mart 2018 10:13

Daha önce Instagram'ın sesli ve görüntülü arama özelliği üzerinde çalıştığına dair dedikodular çıkmıştı. Dünya çapınca milyonlarca kullanıcıya hitap eden Instagram'ın bu özellik üzerinde çalıştığına dair bilgiler sızmaya başladı. Instagram ve Instagram Direct için hazırlanan yeni Android uygulamalarında, bu özelliklere dair izlere rastlandı.

APK'sı incelendi

Uygulamanın APK'sını inceleyen bazı geliştiriciler, sesli ve videolu arama özellikleriyle alakalı ‘call.png’, ‘video_call.png’ ve ‘action_call.png’ adlı bir dosyaya rastladı.

Sesli ve görüntülü arama özelliği

Yeni özellikleri devreye sokmadan önce bahsi geçen dosyaları önceki sürümlerde uygulamaya yerleştirebilen uygulama geliştiricilerinin tahminleri, sosyal medya platformu Instagram’ın sonraki sürümlerinde sesli ve görüntülü arama özelliklerini ekleyeceği şeklinde.

Snap'te bu özellik üç yıldır var

Instagram'ın yaptığı bu çalışma sürpriz bir gelişme değil. Bir süredir böyle bir geliştirme üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Ayrıca Insta Story'nin esin kaynağı ve rakibi Snapchat, üç yılı aşkın süredir görüntülü arama özelliğini kullanıyor.