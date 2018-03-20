Instagram’dan sürpriz özellik!

Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram, yeniden paylaşma özelliğini tam olarak kullanıcıya sunmak için test etmeye başladı.

Güncellenme 20 Mart 2018 11:38

Instagram kullanıcılarına paylaşılan fotoğrafların tekrar paylaşma özelliğini sunmak için Hikayeler özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar tarafında paylaşılan fotoğraflar tekrar paylaşılabilecek ama bu paylaşım Hikayeler üzerinden gerçekleşiyor. Şuan test aşamasında olan özellik en kısa zamanda kullanıcıya sunulacak.

Şimdiye kadar kullanıcıların paylaşımlarını yeniden paylaşma imkanı sunmayan Instagram, bir çok kullanıcının başka yardımcı uygulamalar tarafından bu işlemi yapmalarına imkan tanıyordu. Başkalarının paylaşımlarını kendisi paylaşmak isteyen kişi üçüncü taraf servisler yardımı ile bu işlemi gerçekleştirebiliyordu. Ancak Instagram bu duruma bir dur dedi veufak çaplı bir kullanıcı grubuyla bu yeni özelliği test etmeye başladı. Yeni özellik başkalarının fotoğraflarını paylaşmaktan daha fazlasını kullanıcıya sunuyor.

Instagram'ın Hikayeler kısmına eklemeyi planladığı bu yeni özellik, diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan fotoğrafların hikayelere eklenmesine ve üzerine yorumda bulunmasına imkan sağlıyor. Aynı zamanda hikayeler kısmında alıntılanarak paylaşılan fotoğrafa tıklayınca alıntılanan orijinal paylaşıma ulaşma imkanı da sağlıyor.

Herkese açık fotoğraflar kullanılabiliyor

Uygulamayı kullanmadan önce kullanıcılar tarafından paylaşılmış olan fotoğrafın herkese açık olarak paylaşılmış olması gerekmektedir. Aksi takdir fotoğraf alıntılanıp kişinin hikayesinde görülmeyecektir. Ayrıcı söz konusu uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte paylaşılmak istenilen içerik hikayelere eklemeden önce yeniden boyutlandırılabilecek ve üzerinde yaratıcı çalışmalarda kullanıcılar bulunabilecek.

Paylaşımlarının başkaları tarafından kullanılmasına izin vermek isteyen kullanıcılar öncellikler ayarlar kısmından profillerini herkese açık olarak değiştirmeleri gerekmektedir. Ancak başkalarının fotoğraflarını kullanmak isteyenler için böyle bir zorunluluk yok sadece onların kullanmak istedikleri fotoğrafların herkese açık olması gerekmektedir.

Değişimin hayata geçmesi ile birlikte kullanıcıların nasıl yorumlayacağı merak konusu. Ekstra bir uygulamaya gerek kalmadan uygulama içerisinde kalarak yapılması kullanıcıya kolaylık sağlıyor ve böylece uygulamada daha çok zaman geçirmiş oluyor.