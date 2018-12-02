Instagram'dan görme engellileri sevindiricek güncelleme

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Instagram, görme engelli kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak bir güncelleme yapacak.

Güncellenme 02 Aralık 2018 19:44

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram, görme bozukluğu yaşayan kullanıcıları için uygulama kullanımını kolaylaştıracak bir adım atmaya hazırlanıyor.

Fotoğrafların tanımları dinlenebilecek

Instagram’a getirilmesi planlanan yeni özellikle birlikte görme bozukluğu yaşayan kullanıcılar artık, yüklenen fotoğrafların tanımlarını dinleyebilecek.

Ekran okuyucu özelliği

Sosyal medya uygulamasına eklenen yapay zeka destekli yeni araçlarla, kişiler Instagram’da bulunan “Akış'' “Keşfet” ve “Profil” alanlarındaki görsellerin açıklamalarını ekran okuyucuları sayesinde dinleyebilecek.

Otomatik tanımlama teknolojisi kullanılacak

Bu özellikle birlikte kullanıcılar, paylaştıkları görsellere kendi tanımlarını da yazabilecek. Eğer paylaşılan görsellerde böyle bir tanımlama yapılmadıysa, Instagram otomatik tanımlama teknolojisini kullanarak görsellerde neler yer aldığına dair bilgiler verecek.

Gelişmiş ayarlar’dan erişilecek

Görsellere ekstra olarak metinler eklemek isteyenler, sosyal medya uygulamasının bu yeni özelliğine “gelişmiş ayarlar” bölümünden ulaşacak.

Facebook’ta da olacak

Yapay zeka yardımıyla, görme sorunu yaşayanlara sesli betimleme yapan bu özellik, çatı şirketi olan Facebook bünyesinde de kullanılabilecek.

Yetkililerden açıklama

Yeni özellikle ilgili açıklama yapan yetkililer, görme engeli olan kişilerin Instagram'ı kullanmasını kolaylaştırmak için iki yeni iyileştirme sunduklarını, dünyada görme bozukluğu olan 285 milyondan fazla insan olduğunu, Instagram’dan yararlanmayı bekleyen birçok insan olduğunu bildiklerini söylediler.

Nesnelerin açıklaması duyulacak

Instagram’da paylaşılan fotoğrafların açıklamalarının ekran okuyucusu ile duyulabileceğini ifade eden yetkililer, bunun için alternatif metinleri kullanıma sunacaklarını, bunun için nesne tanıma teknolojisinin kullanıldığını belirttiler.

Ögelerin listesi duyulacak

Yetkililer, bu özellikle birlikte fotoğrafları inceleyen görme engelli kullanıcılar içerikte bulunan ögelerin listesini duyabileceğini, yüklenen görsele daha fazla açıklamalar eklenebileceğini, ekran okuyucu özelliği kullananların görselin açıklamasını duyabileceğini ifade etti.