Instagram'dan görme engellileri sevindiricek güncelleme
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması Instagram, görme engelli kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak bir güncelleme yapacak.
Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram, görme bozukluğu yaşayan kullanıcıları için uygulama kullanımını kolaylaştıracak bir adım atmaya hazırlanıyor.
Fotoğrafların tanımları dinlenebilecek
Instagram’a getirilmesi planlanan yeni özellikle birlikte görme bozukluğu yaşayan kullanıcılar artık, yüklenen fotoğrafların tanımlarını dinleyebilecek.
Ekran okuyucu özelliği
Sosyal medya uygulamasına eklenen yapay zeka destekli yeni araçlarla, kişiler Instagram’da bulunan “Akış'' “Keşfet” ve “Profil” alanlarındaki görsellerin açıklamalarını ekran okuyucuları sayesinde dinleyebilecek.
Otomatik tanımlama teknolojisi kullanılacak
Bu özellikle birlikte kullanıcılar, paylaştıkları görsellere kendi tanımlarını da yazabilecek. Eğer paylaşılan görsellerde böyle bir tanımlama yapılmadıysa, Instagram otomatik tanımlama teknolojisini kullanarak görsellerde neler yer aldığına dair bilgiler verecek.
Gelişmiş ayarlar’dan erişilecek
Görsellere ekstra olarak metinler eklemek isteyenler, sosyal medya uygulamasının bu yeni özelliğine “gelişmiş ayarlar” bölümünden ulaşacak.
Facebook’ta da olacak
Yapay zeka yardımıyla, görme sorunu yaşayanlara sesli betimleme yapan bu özellik, çatı şirketi olan Facebook bünyesinde de kullanılabilecek.
Yetkililerden açıklama
Yeni özellikle ilgili açıklama yapan yetkililer, görme engeli olan kişilerin Instagram'ı kullanmasını kolaylaştırmak için iki yeni iyileştirme sunduklarını, dünyada görme bozukluğu olan 285 milyondan fazla insan olduğunu, Instagram’dan yararlanmayı bekleyen birçok insan olduğunu bildiklerini söylediler.
Nesnelerin açıklaması duyulacak
Instagram’da paylaşılan fotoğrafların açıklamalarının ekran okuyucusu ile duyulabileceğini ifade eden yetkililer, bunun için alternatif metinleri kullanıma sunacaklarını, bunun için nesne tanıma teknolojisinin kullanıldığını belirttiler.
Ögelerin listesi duyulacak
Yetkililer, bu özellikle birlikte fotoğrafları inceleyen görme engelli kullanıcılar içerikte bulunan ögelerin listesini duyabileceğini, yüklenen görsele daha fazla açıklamalar eklenebileceğini, ekran okuyucu özelliği kullananların görselin açıklamasını duyabileceğini ifade etti.