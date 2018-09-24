Instagram’dan ‘gizli hashtag’ hamlesi

Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram hashtag kullanımını değiştiriyor.

Güncellenme 24 Eylül 2018 17:52

Facebook’un da bünyesine girmesi ile birlikte popüler video ve fotoğraf paylaşım kanalı Instagram, kullanıcılarını alışık oldukları durumu değiştirecek bir güncelleme ile karşı karşıya bırakıyor. Güncelleme ile birlikte fotoğraf veya video üzerine eklenen hashtagleri sadece paylaşımı yapan hesap kullanıcısı görebilecek.

Böylece artık istediğiniz paylaşımın altına istediğiniz hashtagi ekleyebilecek ve sıkıcı hashtagleri takipçileriniz veya başkaları görmek zorunda kalmayacak. Instagram tarafından henüz kullanıma sunulmayan yeni güncellemenin ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor. Ancak şuan test aşamasında olan bu yeni özelliğin çok kısa bir süre içerisinde hem iOS hem de Android cihazlar için aktif olması bekleniyor.